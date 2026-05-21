タレントでインフルエンサーのなえなのが21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。 Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が演じる6つ子の幼なじみ・チビ太役のなえなのは「劇中では髪の毛が一本しか生えてない…」と自分の役を紹介した。オファーを振り返りなえなのは「（チビ太役だと）言われる前にマネージャーさんに、『