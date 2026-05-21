ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月21日の放送に元・日刊スポーツ編集局長でジャーナリストの久保勇人が出演した。サッカーの「FIFAワールドカップ2026」（カナダ、アメリカ、メキシコ共同開催）開幕が6月11日に迫っているが、イラン戦争は終結して