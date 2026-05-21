◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）週中の取材で引っ掛かっていた事がある。ルメール騎手が発した「前走は少しびっくりした」というコメントだ。ドリームコアの桜花賞（９着）の出脚が、２走前のクイーンＣ（１着）とあまりにも違いすぎたために口を突いた言葉。前走のＧ１ではうながしても全く進んでいかず、１コーナーまでに他馬に両側から挟まれる形でリズムを欠いたのに対し、後者は好