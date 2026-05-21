◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日＝雨天中止＝（２１日・甲子園）中日・杉浦稔大投手が出場選手登録を抹消された。４月に日本ハムから金銭トレードで加入。セットアッパーとして期待されたが、１１試合の登板で防御率６・５２と苦戦していた。井上一樹監督は「投手コーチの話を聞いても、少し迷いがあるということ。本人からもウィニングショットや直球のキレがすっきりしないという話を聞いたから」と説明。それでも「清水、