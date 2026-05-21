「一緒にいると気持ちが沈む」「この人のせいでよくトラブルに巻き込まれる」。そんな“人を不幸にする人”は、どこにでもいます。友人や同僚など身近にいて悩んでいる人も多いのではないでしょうか。本記事では、人を不幸にする人の特徴や末路を解説したうえで、関わってしまった場合の対処法を紹介します。人を不幸にする人の特徴とは?まずは、人を不幸にする人の特徴を紹介していきます。自己中心的な考えを持っている自分の意