阪神・高橋遥人投手が無傷の５連勝をかけて、予定通り２２日の巨人戦（東京Ｄ）に先発する。同カードは３月２８日（東京Ｄ）に３安打完封を挙げて以来となる。左腕は２１日の甲子園での練習後に取材対応。対巨人について「試合は見ていないんですけど、結果だけ見ていたら７連勝でしたっけ。なので勢いがあるんじゃないかなという感じです。実際に見ているわけではないので、そんなに先入観を持たずに、どういう状況でも試合を