大阪府・吉村洋文知事が2026年5月20日にXを更新し、高市早苗首相のスケジュールに対して「さすがに激務すぎるでしょ」と懸念を示した。さらに、国会での首相答弁に関する見解を記した。吉村氏「外交や党首討論をもっと充実させる」高市氏は5月18日、首相官邸で政府与党連絡会議に出席。その後、19日・20日は韓国を訪問し、李在明大統領との首脳会談を行った。さらに21日には、国会で野党6党との党首討論が開かれた。この高市氏のス