（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界 日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#9が、5月21日21時より「Lemino（R）」で独占無料配信される。先週配信された#8ではコンセプト評価が始動し、今回のために書き下ろされた5曲のチームメンバー発表と第2回順位発表式が行われた。順位発表式では、これまでの熾烈な