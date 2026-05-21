佐久市の高校では21日、プロのスタントマンが自転車での事故を再現し、交通安全を訴えました。「危ない！」佐久市の佐久平総合技術高校で行われた、自転車の交通安全教室。交通ルールを守ってもらおうと、JA共済連長野が県警と連携し、14年前から行っているものです。スマートフォンを操作しながら運転していると…事故に今年4月からは、自転車の青切符制度がスタート。高校生も交通違反をすると反則金を納める