欧州株底堅く推移、序盤の下げから上昇に転じる 東京時間19:15現在 英ＦＴＳＥ100 10431.90（-0.440.00%） 独ＤＡＸ24867.23（+129.99+0.53%） 仏ＣＡＣ40 8146.76（+29.34+0.37%） スイスＳＭＩ 13451.58（+52.29+0.39%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:15現在 ダウ平均先物JUN 26月限50198.00（+104.00+0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7454.