１９日、浙江省舟山市の東極島で、東極漁民英国軍捕虜救助記念碑に献花する「りすぼん丸」英国軍捕虜の遺族。（舟山＝新華社記者／翁忻暘）【新華社舟山5月21日】第2次世界大戦時に日本軍の徴用貨物船が米潜水艦の雷撃を受けて沈没した「りすぼん丸」事件。船に収容されていた英軍捕虜の子孫が19、20両日、船が沈没した中国浙江省舟山市を訪れた。子孫らは記念館や史料展を見学し、東極島にある記念碑に献花したほか、中英友好植