中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は21日の記者会見で、米国の対台湾武器売却に関し、断固反対する中国の立場は明確で一貫しているとし、台湾海峡の平和と安定を実際の行動で維持するよう米国に促した。報道官は次のように述べた。米国と中国台湾地区の公的往来や米国による台湾への武器売却に断固反対する中国の立場は揺るぎなく、明確で一貫している。