横浜市で渋滞で停車していた車列に車が突っ込み、あわせて少なくとも8台が絡む事故が起きました。事故を起こした車の運転手は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。◇21日正午すぎ、警察に「乗用車4台くらいの事故」との通報が入りました。多重事故が発生したのは、神奈川県横浜市です。ボンネットがひしゃげた車両。追突の衝撃なのか、歩道に乗り上げているような状況の軽自動車もありました。軽自動車の後方