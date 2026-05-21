大麻を販売する目的で所持した疑いで警察は、京都府の21歳の男を逮捕し、きょう押収した乾燥大麻などを公開しました。麻薬取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、京都府の会社員鎌田大誠容疑者（21）です。高岡警察署によりますと鎌田容疑者は今年3月、福井県と京都府内で大麻を含む液体や乾燥大麻、コカインの粉末を販売するなどの目的で所持していた疑いが持たれています。鎌田容疑者は自分で使うために持っていたと、容疑を一