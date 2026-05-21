県内は昨夜から、雨が降りましたね。きょうも午前中を中心に雨となりました。県内は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降りました。富山市内では午前中、大粒の雨が激しく打ちつける中、道行く人が傘を差して足早に歩く姿が見られました。気象台は、あすにかけて雨雲が停滞したり予想以上に発達したりした場合、警報級の大雨となる可能性が「中」程度あるとして注意を呼びかけています。きょう午後6時からの24時間に予想される雨の