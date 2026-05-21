高岡市の伏木曳山祭が先週土曜に行われました。山車同士が激しくぶつかりあう夜の「かっちゃ」は3年ぶりに地元以外の観客も入れて実施され、熱気に包まれました。能登半島地震の傷跡が残るなか、地域の人々の復興への強い思いを乗せて行われた祭りの一日を取材しました。伏木曳山祭のクライマックス「かっちゃ」。高さおよそ8メートル、重さおよそ8トンの山車が威勢のよいかけ声とともにぶつかり合います。大きな音が響き渡