これからの季節、食べたくなるのが脂が乗って柔らかいウナギです。今年は価格が下がっていて、最近、県内ではウナギを味わえるチェーン店の出店も相次いでいます。なぜ、手頃な価格で味わえるのか、取材しました。このところ、急に暑くなってきています。暑さでバテ気味の時に食べたくなるのがウナギではないでしょうか。県内では最近、ウナギのチェーン店の出店が相次いでいます。そのうちの一つ、今月13日に富山市元