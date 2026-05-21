富山市内で撮影が行われた映画が今月公開されるのを前に、監督を務めた内田英治さんがきょう、県庁を訪れました。県庁を訪れたのは、今月公開される映画「TOKYO BURST犯罪都市」の内田英治監督です。県庁本館の正面玄関と会議室では、映画の出演者のサイン入り色紙やロケ風景の写真の展示会が来月5日まで開かれていて、きょう内田監督は新田知事と一緒に展示を見るなどしました。映画は富山市内で撮影が行われました。去年6月には