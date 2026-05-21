インバウンドを含む県内の観光需要が高まっているなか、国土交通省はきょう、貸切バスを対象とした抜き打ち監査を行いました。監査が行なわれた、立山黒部アルペンルートの玄関口である立山駅のバス駐車場では、国土交通省北陸信越運輸局の監査官が、出発前の貸切バスに乗り込み運転手の健康状態、バスの運行状況、車両の管理が適切かなどを確認しました。Q磐越道のバス事故について「明日は我が身かなという気持ちで、気を