プロ野球のファーム・リーグは21日、西地区のオリックス―広島戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）が雨天中止。同地区の1試合が行われた。阪神はソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に2―1で逆転勝ち。先発・木下は4回3安打7奪三振無失点で、4番手の育成選手・松原が1/3回を無安打無失点で1勝目を挙げた。6番手の門別が2回3安打無失点で1セーブ目（4勝1敗）。ドラフト2位・谷端（日大）、島田が2安打。ソフトバ