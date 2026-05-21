きょうの富山県内は広い範囲で雨となり、一時強く降りました。このあとも大気の状態が不安定な見込みで、あす午前中にかけて大雨になる恐れがあり、気象台は土砂災害や河川の増水、落雷などに注意を呼びかけています。叩きつけるように降る雨。上市町の午前10時半ごろの様子です。県内は局地的に強い雨が降り、1時間の降水量が砺波市で14ミリ、上市町では13ミリを観測しました。きょうの雨は、前線や低気圧の影響で県内広い範囲で