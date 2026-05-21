富山空港の利用促進について話し合う会合が開かれ、県は空港の愛称を現在の「富山きときと空港」から変更する考えを示しました。きょう開かれた協議会には新田知事のほか、先月から空港の運営を担っている富山エアポートの岡田信一郎社長などが出席しました。岡田社長は海外客の認知度向上を目指し、現在の愛称から変更するべきだと話しました。富山エアポート岡田信一郎社長「インバウンドに人気のある『高山』そし