「ヤクルト−巨人」（２１日、神宮球場）巨人・田中将大投手（３７）が先発したが、４回を４安打３失点で降板。日米通算２０３勝で並んでいた黒田博樹（広島）を超える日本投手歴代単独２位の同２０４勝目を挙げることもできなかった。立ち上がりから安定感を欠いた。初回は先頭・長岡に右前打を浴び続くサンタナに左中間二塁打を打たれていきなり無死二、三塁のピンチを招く。この場面で鈴木叶の三ゴロで１点の先制点を献上