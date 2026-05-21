嘘の投資話で大金を失ったという60代の男性。男性は「俺も『だまされないように』と思って、最初は手を出さなかった」といいますが、「最終的には（被害額は）600万円ぐらい」と語りました。きっかけは身に覚えのないLINEの投資グループに、ある日、追加されていたことでした。元々株式投資をしていた男性は、試しに投資グループの会話に出てくる株を自分の口座で購入。すると…。詐欺被害者：50万円で20万円利益が出た。それは自