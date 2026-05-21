朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、“アウトローのカリスマ”と呼ばれる瓜田純士が２０日、人気俳優との共演への想いをつづった。ＡＢＥＭＡ「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」で俳優の山田孝之と共演。「刑務所で東野圭吾さんの『手紙』を呼んだ。服役を終えてから山田孝之さん主演の映画『手紙』を観た時は感動し過ぎて大泣きして