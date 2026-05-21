5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、運転中に思わずツッコミたくなる車について熱いトークを繰り広げた。【映像】マツコ、運転中に思わずイラっとした車の特徴有吉も「あれ怖い」と共感街で見かける変わった車の話題で盛り上がった一同。その流れで、「車の初心者マークはいつまでつけていいのか？」と有吉が素朴な疑問を投げかけた。マツコは「（初心者じゃなくても）つけてい