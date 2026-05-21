来月（6月）27日に始まる「木下大サーカス」の4年ぶりの岡山公演を前に、岡山市北区の開催予定地で安全祈願祭が行われました。 【写真をみる】前回（2022年）に開催された岡山公演の様子 岡山ドームの東隣の開催予定地で行われた安全祈願祭には、関係者など約100人が参加しました。岡山で生まれ、124年の歴史を持ち、華麗なステージで多くの人たちを魅了する「木下大サーカス」です。 岡山公演は4年ぶ