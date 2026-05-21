小林義昭による新刊『「やること多すぎ世代」の快眠図鑑～忙しくても“自然と眠れる”ルーティン50～』が、5月29日に小学館クリエイティブより刊行される。 【写真】快眠のために、帰宅中の電車でやってはいけないこととは？ 本書は、仕事・家事・育児・親のケアなどで睡眠が後回しになりがちな35～50歳の働き世代＝“やること多すぎ世代”に向けた快眠習慣ガイド。一日の流れそのものを睡眠の視点