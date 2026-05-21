オランダ1部でアヤックス所属の冨安健洋（27）が5月16日、Instagramを更新。2026年サッカーW杯の日本代表に選出されたことを受け、並々ならぬ覚悟を明かし、ファンの胸を熱くさせている。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「皆さんのサポートが無ければここに戻ってくる事はできませんでした」というコメントと共に投