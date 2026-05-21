女優で歌手の菊池桃子（58）が5月16日、Instagramを更新。アメリカを訪れて野球観戦したことを報告した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「ロサンゼルスでは野球観戦。米リーグ初めての観戦を思いっきり楽しみました！」と投稿されたのは、ドジャースのユニフォームを着用した菊池の姿。ベン