女優でフリースタイルフットボールアンバサダーの眞嶋優（28）が5月15日、Instagramを更新。リフティングをする動画を投稿した。 【画像】「マジでバケモン」なでしこ長谷川唯が見せた華麗な“スーパープレイ”にファン大興奮「ホント芸術的」「Uターンならぬ、唯ターン」 「サッカー日本代表W杯メンバー決定！皆さんの期待する選手は？！」と投稿されたのは、