○伊沢タオル [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.2％にあたる60万株(金額で4億2600万円)を上限に、5月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○Ｔワークス [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる41万株(金額で1億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月22日から6月30日まで。 ○ブランドＴ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を