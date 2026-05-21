―プライチェーン上の重要企業として存在感、競争力発揮し一段の収益拡大へ― 決算発表シーズン中に日経平均株価は史上最高値を更新した。その後は金利上昇という逆風を受けて調整色を示す場面があったものの、21日は1800円を超す大幅高となり、6万円台に復帰した。日経平均を最高値圏に押し上げた原動力となったのが、海外投資家による巨額の日本株買いだ。海外勢はこれまで世界トップクラスの技術力