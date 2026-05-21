【木曜日夜〜日曜日の雨の予想】木曜日夜は近畿や東海、北陸を中心に発達した雨雲がかかり、激しい雨や雷雨の所があるでしょう。あすの明け方ごろには関東などで雨が一旦止みますが、あすの日中は北東風の影響で、東北南部や関東などでは弱いながらも雨が続きそうです。そして、雨はあすの夕方には止む見込みです。さらに、土曜日は四国や近畿の太平洋側で雨が降る所があり、日曜日も四国から東海の太平洋側沿岸部の一部では雨が降