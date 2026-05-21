Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。タイトルにちなみ自身が進めたい計画をそれぞれが発表した。【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健「末澤“癒し化”（癒され化）計画」「正門“釣り人化”計画」「佐野“大食い化”計画」と披露するなか、「小島“ユーチューバー”