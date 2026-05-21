5月22日（金）の近畿地方は、晴れ間もあるものの、すっきりしない天気が続くでしょう。午前中はまだ北部を中心に雨が残りそうです。 木曜に雨を降らせた前線は南の海上へ離れ、広い範囲での天気の崩れは解消する見込みです。ただ、次第に北風に変わり、日本海の方から湿った空気が流れ込む北部では、午前中は雨が残るでしょう。雨雲が北風で流れ込み、近畿の中部でもにわか雨の所がありそうです。午後を中心に多少晴れ間もありま