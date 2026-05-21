22日は関東や東北で昼間もヒンヤリ。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■関東や東北は冷たい雨昼間もヒンヤリで上着必須に22日（金）は関東や東北を中心に冷たい雨になるでしょう。昼間は前日より更に気温が下がる予想で、東京も18℃と4月並みの気温となりそうです。関東沿岸では北寄りの風も強まって気温の数字よりも寒さを感じそうです。風を通しにくい上着を着るなど、服装選びにはお気をつけください。今週前半の