新幹線の「のぞみ」が全席指定になる期間が増えるということです。 東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は、これまでゴールデンウイークやお盆、年前年始の期間に全席指定で運行していましたが、JR東海とJR西日本は5月21日、スポーツの日・勤労感謝の日・成人の日・春分の日を含む3連休も全席指定で運行すると発表しました。 のぞみは通常、1号車と2号車が自由席ですが、これらの期間は、東京－博多間