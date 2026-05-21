双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、20周年バースデーライブの模様を投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】「ママになってもライブ復活」20周年バースデーライブ「歌い続けられたミラクル」子育ても仕事も未来に思い馳せる翔子さんは「5/5 歌手活動20周年バースデーライブの思い出」と題して「ずっと応援してくれたみんなのおかげで」「歌い続けられたミラクルが星