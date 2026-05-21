熊本県水産研究センターによりますと、21日、熊本市西区松尾町の沖合で、赤潮の原因となるプランクトン「ヘテロシグマアカシオ」が、基準値の5倍確認されました。これを受け、県は、有明海全域に赤潮警報を発表しました。 【写真を見る】赤潮を抑えるためにプランクトン投入？被害50億円に及ぶ赤潮から漁業被害を防げ！動き出した新対策 いまのところ漁業被害は、確認されていません。 今年県内で発表された赤潮警報は、