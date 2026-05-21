元AKB48でモデル・俳優の永尾まりや（32）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。表紙＆巻頭に登場した19日発売の『週刊FLASH』（光文社）の撮影風景を公開した。【写真】大胆！水着で妖艶な視線を向ける永尾まりや永尾は「FLASH Off-movie マネージャーさんが撮ってくれたやつ全部すき」と投稿。動画では水着姿で浴室やプールで妖艶な視線を向ける様子を公開した。『週刊FLASH』では「爆モテ」を自認する男女16人がモ