◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-巨人（21日、神宮球場）巨人・先発の田中将大投手が4回3失点で降板となりました。田中投手は初回、先頭から連打を浴び、ノーアウト2塁3塁のピンチを背負います。つづく3番・鈴木叶選手のサードゴロの間にランナーが生還し先制を許すとその後ヒットで1アウト1塁3塁、ここで岩田幸宏選手に犠牲フライを打たれ、初回に2点を失いました。2回の田中投手は先頭打者にフォアボール。その後2アウト3塁になる