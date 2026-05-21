ウクライナの情報機関・保安局（ＳＢＵ）は２０日、ロシア軍が無人機攻撃に劣化ウランを使用したと発表した。無人機に搭載された空対空ミサイルの残骸から自然放射線の６０倍以上の放射線が測定されたという。露軍は民間施設への無人機攻撃を繰り返しており、健康被害が懸念されている。ＳＢＵによると、４月上旬のウクライナ北部チェルニヒウ州への攻撃に使われた露軍のミサイル弾頭から劣化ウランが検出された。劣化ウラン