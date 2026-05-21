中東情勢の影響は、染色加工業界にも。 【写真を見る】“ナフサショック”で色が足りない 染色加工業界も悲鳴 ｢100頼んで50くらい…｣ 需要の高い色が入手困難に 岐阜･大垣市 訪ねたのは、岐阜県大垣市の「艶金（つやきん）」。衣服の染色や生地加工などを行う、創業137年の会社です。 （艶金 墨勇志社長）Q.中東情勢の影響は出始めている？「思いきり出ています。染料が一部入手できないだとか、ありとあらゆる染料や薬品の値上