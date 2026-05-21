警察車両の赤色灯21日午後4時25分ごろ、愛知県春日井市西尾町の国道19号で「逆走してきた車と正面衝突した」と、衝突された乗用車の運転手から119番があった。市消防本部によると、4人が病院に搬送され、逆走したとみられる軽乗用車の70代女性と、乗用車の20代男性が胸を打ち重傷。いずれも意識はあるという。春日井署が詳しい経緯を調べている。市消防本部によると、乗用車は岐阜県側から名古屋市方面に向かっていたという。