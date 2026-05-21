りそな銀行は21日、全国の地銀31社と連携して中小企業の経理を効率化できる決済システム「FlexPay（フレックスペイ）」を始めたと発表した。人手不足に悩む中小企業の経理業務を省力化し、本業に注力できる環境を整える狙い。りそな銀と地銀にとっても、顧客企業の獲得につながる利点がある。りそな銀が構築したシステムを、北洋銀行や群馬銀行、京都銀行、琉球銀行など31地銀に開放する。グループの埼玉りそな銀行も参加した