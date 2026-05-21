◇プロ野球広島ｰDeNA(21日、マツダスタジアム)広島の佐々木泰選手の好プレーが光りました。5回1アウトの場面で蝦名達夫選手がレフト線後方へ放った一打を佐々木選手がダイビングキャッチ。抜けていれば長打を与えてしまう場面でした。佐々木選手は打率.180で5日に登録抹消されると2軍で調整をスタート。6試合に出場すると3度のマルチ安打を記録し、打率.320をマークし19日に再び1軍に昇格。20日にはマルチ安打で打点も記録、惜し