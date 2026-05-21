賜杯を懸けた星のつぶしあいが始まった。霧島が琴勝峰を下してトップを守った。大きな白星となったが、不気味な存在は義ノ富士だ。くせ者の翔猿との一番は、相手の出方を気にせず、自分から攻めて主導権を握り、押し切った。ちょんまげから大銀杏（おおいちょう）を結えるようになった今場所は、力強さが増している。序盤こそ2大関と若隆景に敗れ3連敗したものの、ここにきて勢いが出てきた。離れて良し、組んで良しの万能