モデルでタレントのなえなの（25）が21日、都内で映画「人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。Aぇ！groupが主演した同作は、赤塚不二夫氏の名作ギャグ漫画の実写版第2弾。Aぇ！groupの4人と、草間リチャード敬太（30）、関西ジュニアの西村拓哉（23）が、主人公の松野家6人兄弟を演じた。なえなのは、丸刈りで口が悪いがおでんへの並々ならぬ愛情にあふれるキャラクター・チビ太を