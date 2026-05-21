タレントの鈴木紗理奈が、高校を中退した立場から学歴社会を痛烈批判したことが、ネットで議論を呼んでいる。「5月19日放送の『ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜』（TBS系）では、元塾講師が教え子になりすまして英検を替え玉受験し、その合格結果を近畿大学の入試に悪用して逮捕された事件が取り上げられました」（全国紙記者）“いい学歴を得るためなら、不正もやむなし”ーー。そんな構図に異を唱えたのが、鈴木だった。「鈴木さん